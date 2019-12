Casal de jovens vive em carrinha na Maia há mais de dois anos

Armandina Machado e Paulo Carvalho, ambos de 21 anos, vivem há mais de dois anos numa carrinha, parada numa rua pouco movimentada junto à A3, em Pedrouços, na Maia. Sobrevivem com a ajuda da população."Fazemos tudo aqui: comemos, dormimos e tomamos banho numa bacia. Ir à casa de banho tem de ser no café e a água é fornecida pelas pessoas daqui, assim como roupa e calçado", explicou Armandina aoJuntos há quatro anos, os jovens não têm o apoio da família, que não aprova a relação. Sem trabalho e sem casa, pediram ajuda à câmara. Garantem que esperam por uma resposta há dois anos."Já fizemos vários pedidos. Até já lhes pedi para virem ver em que condições vivemos. De noite, não se aguenta com o frio. Tenho de acender os bicos do fogão a gás para nos aquecermos. Nos dias de chuva, cai água junto à cama. A resposta deles é que temos de esperar mais", asseguram.Armandina sofre de doença articular crónica e o companheiro de asma brônquica. A jovem estava a ser seguida no Hospital de São João, no Porto, e o médico diz que precisa de ser submetida a uma cirurgia. Porém, não a poderá fazer enquanto viver na carrinha."Nestas condições, o médico não aconselha a operação. Tenho de estar, pelo menos, um mês de repouso e não tenho condições aqui para isto", referiu Armandina, que procura um trabalho na área das limpezas e Paulo "no que aparecer". Já tentaram arrendar uma casa para viverem, mas "os preços são muito elevados".pediu um esclarecimento à Câmara Municipal da Maia, mas sem sucesso.