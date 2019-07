Casas em zona histórica isentas de pagar IMI

Após uma década de cobranças indevidas - assim consideradas por todos os tribunais de última instância -, o Governo isentou os proprietários de prédios situados em centros históricos classificados pela UNESCO do pagamento de Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI).



A decisão das Finanças dispensa a cobrança do imposto nas zonas distinguidas pela organização em Sintra, Porto, Guimarães, Évora, Angra do Heroísmo e Elvas. No centro histórico da vila de Óbidos o regime de exceção já era aplicado.

A resolução do Executivo isenta "os prédios inseridos em centros históricos, paisagens culturais e conjuntos classificados como monumentos nacionais, independentemente de inexistir classificação individualizada", lê-se na circular interna das Finanças, enviada no passado dia 9, a que o CM teve acesso.



Para efeitos de isenção de IMI, a Autoridade Tributária considerava apenas imóveis classificados individualmente como monumento nacional - era assim desde 2009.



O novo entendimento "dá sequência à jurisprudência fixada pelo Supremo Tribunal Administrativo e, nesse sentido, previne situações potenciais de contencioso", esclarece o Ministério das Finanças ao CM.

"Isto pode significar [a perda de] cerca de 10% da receita própria", afirmou esta quarta-feira o presidente da Câmara de Elvas, Nuno Mocinha, que avançou a intenção de "pedir a respetiva compensação a quem de direito" - "o Estado".



A Associação para a Reabilitação e Proteção do Património defende que "há espaço para que a quem foi cobrado IMI ilegalmente possa pedir a restituição ao Estado".