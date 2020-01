Castelo de Lanhoso recebe mais de mil visitantes por mês

Foi o ano de todos os recordes. Em 2019, o Castelo de Lanhoso recebeu 13 968 visitantes - um número nunca antes alcançado e que representa mais de mil turistas por mês. Em comparação com o ano anterior, os registos apontam para um aumento de 582 visitantes.O crescimento refere-se a visitantes nacionais e estrangeiros, incluindo os oriundos do concelho da Póvoa de Lanhoso. Aliás, no ano passado, 1551 moradores locais entraram na torre de menagem onde, em 1128, esteve retida D. Teresa, mãe de D. Afonso Henriques. Já os estrangeiros foram quase 2000, na maioria oriundos do Brasil.As diversas edições do ‘Escape Room’, realizadas no interior da torre de menagem, foram a novidade que mais contribuiu para que, sobretudo os povoenses, estivessem em contacto com o ex-líbris da terra de Maria da Fonte.Outros dados indicam que as visitas em família têm também aumentado exponencialmente e que os fins de semana são a altura preferida para realizar estas visitas, destacando-se o domingo. Já ao nível das visitas guiadas, os números mantiveram-se.Estes dados reportam-se apenas às visitas ao interior da torre de menagem , sendo que número mais elevado é o das pessoas que visitam as muralhas do castelo, implantadas sobre o maior monólito granítico da Península Ibérica.O Castelo de Lanhoso foi edificado em finais do século XI, no topo do Monte do Pilar, em cuja encosta se erguia, até à chegada dos romanos, uma aldeia castreja. Foi fundamental na estratégia da nacionalidade e é monumento nacional desde 1910.