Castelo de Leiria vai ficar em obras até 2021

Arrancaram esta segunda-feira os trabalhos de requalificação do Castelo de Leiria e respetiva zona envolvente, um projeto orçado em 3,8 milhões de euros que vai abranger a criação de elevadores, o melhoramento dos acessos, a requalificação dos celeiros e das igrejas medievais. As obras vão durar até 2021."Leiria já é muito pujante na indústria - agora queremos levar essa aposta para o turismo", diz Gonçalo Lopes, vice-presidente da Câmara de Leiria.Anualmente, 80 mil pessoas visitam o Castelo de Leiria, tornando-o o destino turístico mais procurado da cidade. Assim que as intervenções estiverem prontas, o autarca acredita que esse número atingirá o dobro. "O principal problema para os visitantes, especialmente crianças e idosos, são os acessos", explica Gonçalo Lopes. A intervenção serve ainda para "conservar o património histórico da região".As intervenções estão calendarizadas de forma faseada. Esta segunda-feira, os trabalhos tiveram início na Casa do Guarda, nos celeiros medievais e na Igreja da Pena, onde será instalada uma nova cobertura. Esta fase da empreitada custa 1,9 milhões e tem um prazo de execução de 600 dias.Em julho, terá início a requalificação dos acessos mecânicos, trabalhos orçados em 1,7 milhões que deverão durar 270 dias. Na Igreja de S. Pedro, no exterior do castelo, as obras já tinham começado e estão a aproximar-se do final.Para evitar que um dos principais pontos turísticos da cidade fique indisponível para visitas até ao término das obras, estão a ser preparadas visitas guiadas, que irão decorrer aos sábados.