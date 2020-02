Castelo histórico de Vizela vai ser hotel de quatro estrelas

O histórico Castelo de Vizela, um edifício em granito, edificado na primeira década do século passado, com o objetivo de albergar os paços de um futuro concelho, vai ser vendido em hasta pública, prevendo-se que se transforme num hotel de quatro estrelas."O imóvel terá de ser requalificado e vocacionado para a instalação e funcionamento de uma unidade hoteleira nunca inferior a quatro estrelas, conforme estipulado no anexo e nas condições previstas no programa de procedimento da hasta pública", lê-se no comunicado da autarquia. O valor-base foi fixado pela Câmara de Vizela em 1,4 milhões de euros - mais 500 mil euros do que o valor pago pela autarquia quando o adquiriu, em 2008.Na altura, a edilidade ficou a pagar o edifício em cinco prestações anuais de 180 mil euros, com o propósito de ali instalar a biblioteca municipal e um museu dedicado à centenária luta pela autonomia municipal.Armindo Freitas Ribeiro Faria, empresário empenhado, nos últimos anos da Monarquia, pela restauração do concelho de Vizela, terá gastado a sua fortuna pessoal na construção deste edifício, em 1905, destinando-o aos Paços do Concelho.A dita restauração acabou por acontecer mais de 90 anos depois, em 1998, e o edifício foi considerado desajustado para acolher os serviços municipais. Mas a autarquia pretendia que, sendo biblioteca e museu, continuasse a "honrar" o espírito de Armindo Faria.No entanto, a recuperação do Castelo implicava o investimento de mais de sete milhões de euros, ou seja, uma verba de que o Município de Vizela não dispõe. Deverá ser transformado num hotel.