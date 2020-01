Castro Marim constrói praia fluvial junto a barragem

O Algarve vai contar com uma nova praia fluvial, em Castro Marim, mas as obras só deverão estar concluídas após a próxima época balnear. O investimento atinge os 768 mil euros, com o apoio de fundos comunitários.Na região só existe atualmente a praia fluvial do Pego Fundo, situada na ribeira de Cadavais, que se transformou num dos principais atrativos de Alcoutim. Agora, no concelho vizinho de Castro Marim, está em curso a construção da praia de Odeleite, prevista desde há anos no plano de ordenamento da barragem."As obras deverão estar terminadas em setembro", segundo explica aoFrancisco Amaral, presidente da autarquia de Castro Marim, que acredita que a nova praia "terá tanta ou mais afluência do que a do Pego Fundo", até porque fica "mais próxima da zona litoral". O autarca considera que a concretização deste projeto "vem potenciar o turismo" no concelho, contribuindo, desta forma, para "combater a desertificação e o despovoamento".A empreitada de construção da praia fluvial contempla uma área de 6100 metros quadrados. O projeto prevê a criação de uma zona balnear com piscinas em estrutura flutuável para crianças e adultos, bem como áreas de estadia com sombras.Serão ainda definidos espaços para estacionamento e criadas instalações sanitárias e balneários de apoio aos visitantes. Esta praia vai dispor também de um bar de apoio e esplanada, um edifício para primeiros socorros e sistemas de abastecimento de água, drenagem de águas residuais e pluviais. Irá igualmente integrar um centro de atividades náuticas.