Castro Marim vai a votos com três candidatos

As eleições intercalares para a presidência da Câmara Municipal de Castro Marim vão decorrer este domingo, dia 2 de junho, depois de esta sexta-feira terem terminado as respetivas campanhas dos três candidatos.O autarca Francisco Amaral (PSD/CDS-PP), que se demitiu do cargo em fevereiro deste ano, Célia Brito (PS) e Nuno Osório (CDU) são os concorrentes ao cargo.O "boicote" às ações do Executivo nas reuniões de câmara por parte da oposição PS e do vereador independente José Estevens foi considerado "insustentável" para Francisco Amaral que, sem maioria absoluta, decidiu abandonar o cargo de presidente a meio do mandato. O autarca decidiu avançar com as eleições intercalares e volta a dar voz à população.Terminada a campanha eleitoral, as eleições vão ter lugar durante o dia, este domingo. Além da recandidatura do social-democrata - que conta ainda com o apoio do CDS-PP - há mais dois candidatos: Célia Brito, que concorre pelo PS, e Nuno Osório, candidato da CDU.Francisco Amaral vai concorrer com o apoio de Filomena Sintra, Victor Rosa, Dinis da Palma Faísca e Maria Susana Valsassina, que compõem assim a coligação ‘Castro Marim + Humano’.Já a candidata socialista, Célia Brito, que já tinha concorrido à presidência desta autarquia nas passadas eleições autárquicas de 2017, tem a seu lado na lista o presidente da junta de freguesia local, Vítor Manuel Esteves, Vera Martins, Leonel Brás e Domingos Vaz.Nuno Osório, da CDU, concorre ao lado de José Madeira, Manuel António, Maria Caldeira e João Dias.