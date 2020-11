Catorze profissionais infetados com Covid-19 no hospital de Viseu

Catorze profissionais de saúde do Hospital de Viseu foram diagnosticados com Covid-19 na sequência de dois surtos nos serviços de Ortopedia e Gastroenterologia. Os focos de infeção pelo novo coronavírus foram detetados em simultâneo.O Centro Hospitalar Tondela-Viseu garante estar a agir de acordo com o protocolo. Para já, anunciou ontem a unidade, estão infetados seis profissionais do serviço de Ortopedia, entre auxiliares, enfermeiros e médicos.No serviço de Gastroenterologia testaram positivo oito profissionais. No total, também 15 utentes dos dois serviços foram confirmados como casos ativos da doença.O Hospital de Viseu vai passar a ter 52 camas para doentes Covid-19. Nos Cuidados Intensivos estão internadas seis pessoas.