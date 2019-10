Cegos alertam para falta de sonorização no Porto

A falta de sonorização nos semáforos, em multibanco e nas estações de metro é um dos problemas registados por cidadãos cegos no distrito do Porto - que regista 12 novos casos por mês, de acordo com a Associação dos Cegos e Amblíopes de Portugal (ACAPO).A presidente da estrutura portuense, Paula Costa, lança um apelo urgente às câmaras municipais e juntas de freguesia para que contribuam na construção de um apartamento modelo que permita ensinar a vários cegos, em simultâneo, técnicas específicas que lhes deem as ferramentas necessárias para uma maior autonomia.Descascar uma batata sem cortar um dedo, confecionar arroz no fogão sem queimar o corpo, amornar um copo de leite no micro-ondas com o tempo correto ou medir 250 gramas de farinha numa balança para fazer um bolo são tarefas que os cegos podem aprender em contexto de sala de aula, num apartamento modelo que venha a existir na ACAPO do Porto, à semelhança do que acontece em Viseu, Coimbra ou Lisboa.Tiago Vidinha, de 29 anos, natural de Santa Maria da Feira e a trabalhar no Núcleo de Apoio à Integração do Deficiente na Escola Superior de Educação, no Porto, defende que os cegos têm inúmeras dificuldades de mobilidade na cidade. Exemplifica com a inexistência de sonorização nos semáforos, como no campo 24 de Agosto. "As estações de metro deixam de ‘falar’ à noite porque incomoda as pessoas, mas nós temos de viajar na mesma", alerta o utente.A ACAPO assinala no sábado o Dia Mundial da Bengala Branca, colocando vendas a quem queira sentir o que um cego sente ao andar no Porto. *Com Lusa