Cem médicos assistem a cirurgia inédita ao vivo

Especialista espanhol liderou equipa de cirurgiões que fez remoção total de estômago por laparoscopia.

Por Fátima Vilaça | 01:30

Uma centena de médicos de todo o País assistiu este sábado, no Hospital de Braga, a uma cirurgia de remoção total de estômago através de laparoscopia.



O cirurgião espanhol Carlos Moreno-Sanz, uma referência internacional na área da cirurgia laparoscópica, liderou a equipa composta por três cirurgiões, que levou a cabo a intervenção cirúrgica inovadora, que foi transmitida em direto para os auditórios do hospital. Uma forma de "partilha de conhecimentos", que o Hospital de Braga quer incentivar.



"O objetivo da realização deste workshop, que traz a Portugal uma equipa com muita experiência laparoscópica gástrica, é a partilha de conhecimento que permite aos cirurgiões evoluírem na técnica laparoscópica", explicou o cirurgião António Gomes, responsável pela Unidade Funcional Gastro-Esofágica do Hospital de Braga.



O clínico clarifica, em comunicado, que a cirurgia por laparoscopia ainda não é muito utilizada no cancro gástrico, no entanto, sublinha, "tendencialmente, vai sendo uma opção, embora ainda não se possa afirmar como a única técnica a utilizar".



A transmissão em direto para cerca de 100 médicos internos e especialistas em Cirurgia-Geral que participaram foi o ponto central do Workshop de Gastrectomia Laparoscópica, organizado pela Unidade Funcional Gastro-Esofágica do Serviço de Cirurgia-Geral do Hospital de Braga.



Carlos Moreno-Sanz é diretor do Serviço de Cirurgia-Geral do Centro Hospitalar-Geral de La Mancha e Presidente do Capítulo de Cirurgia Endoscópica da Sociedade Espanhola de Cirurgiões.