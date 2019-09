Centenas de devotos na Procissão de Cascais

Desde nova que Maria da Luz Domingos desce a avenida D. Carlos trajada a rigor desde a Igreja Matriz de Cascais em direção à praia dos Pescadores, em honra da Nossa Senhora dos Navegantes. Vem de uma família de pescadores e o mar sempre lhe deu o sustento da casa. "O meu pai era pescador, a minha mãe trabalhou na praia a descarregar e a minha vida é vender peixe" conta. Participam na procissão para pedir proteção para os homens que, todos os dias, vão ao mar."Venho pedir que os leve (aos pescadores) bem e os traga de volta" confidencia Maria da Luz, que, acompanhada pelos netos e após vários anos sem ir ao mar, garante fazer-lhes a vontade: "fazem questão de ir comigo num barco". Nas margens e nos barcos, são centenas os fiéis, entre devotos e turistas, que participam na cerimónia.Com fé e sacrifício, muitos são os que carregam os andores até à praia. Pela segunda vez em Cascais, Fernando Klunter é alemão e voltou fascinado com a tradição. "O ano passado foi a primeira vez, adorei e voltei". Este ano decidiu carregar um andor. "Tenho um espírito grande de religião e queria sentir o que é trazer um santo, e ser parte desta cerimónia" afirma. E deixa uma promessa: "Vou voltar no próximo ano".Depois de ter feito vida no mar – começou a pescar aos 12 anos – António Cabrita voltou este domingo e fê-lo para agradecer. "Os barcos vão cheios até não poder mais", frisa. Os andores transportam a imagem da padroeira, Nossa Senhora dos Navegantes, e de sete outros santos, e são muitos os devotos e turistas que os seguem até à Guia, onde são atiradas flores ao mar e feitas orações para pedir proteção.