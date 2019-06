Centenas de pessoas caminham vestidas de negro contra crime ambiental em Valongo

"O que deveria ser um aterro de inertes virou depósito de lixos industriais, tóxicos e alimentares, e é preciso elucidar a população sobre os perigos", explicou Diogo Oliveira, durante uma caminhada de protesto contra o aterro de Sobrado, Valongo, que juntou esta segunda-feira cerca de 600 participantes vestidos de negro.O presidente da câmara, José Manuel Ribeiro, criticou a renovação da licença, em 2018, e mostrou-se revoltado com a "falta de respeito pelas populações"."É um cheiro nauseabundo, que piora com o vento e o calor. Eu tenho um terreno junto ao aterro e não consigo ir lá sem ser picado por insetos", disse José Ferreira, um dos participantes."Nem se consegue ter as janelas abertas. Eu sou totalmente contra o aterro", frisou Luísa Ferreira, moradora. "Já enviámos cartas e cartas a várias entidades, desde a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte (CCDR-N) ao Ministério do Ambiente, mas nada resulta", indicou o autarca José Manuel Ribeiro.O licenciamento do aterro da Recivalongo decorreu em 2007, paralelamente a outro, no mesmo local, dedicado apenas a resíduos da construção civil. "Podem ser ali depositados 400 tipos de resíduos diferentes e, além de lamas e amianto, nem sabemos o que é ali colocado. Não podemos aceitar", referiu o presidente da câmara.A CCDR-N indica que, desde o início do ano, foram realizadas seis fiscalizações no aterro da Recivalongo "sem o registo de qualquer infração ambiental", "desconhecendo-se práticas indevidas na receção ou gestão de resíduos além dos que constam nas licenças"."Nas visitas de acompanhamento realizadas pela CCDR-N não foram detetadas situações de incumprimento", conclui a entidade.