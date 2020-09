Central de camionagem de Famalicão com obras de três milhões

Dentro de um ano, a Estação Rodoviária de Passageiros de Famalicão já deverá estar totalmente renovada graças às obras de melhoramento, que já arrancaram.A intervenção vai custar três milhões de euros e é considerada pela autarquia como sendo estrutural numa das principais portas de entrada da cidade e do concelho, o que vai permitir criar condições de conforto e comodidade promotoras do uso do transporte público.As obras - 2,5 milhões do valor total é cofinanciado pelo Norte2020, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional - implicam algumas alterações ao funcionamento: durante o decorrer da empreitada, os autocarros e o cais de embarque vão manter-se no local atual, mas o interior do edifício estará interdito e as bilheteiras vão ser transferidas para o exterior, para instalações provisórias instaladas junto aos autocarros.A central de camionagem tem 28 anos e as obras pretendem transformar a estrutura num espaço mais moderno, multifuncional e mais confortável e cómodo para os passageiros.O objetivo é incentivar a população à utilização dos transportes públicos em articulação com a Estação Rodoviária de Passageiros. O cais terá uma nova cobertura, as áreas de comércio e serviços serão remodeladas, além da área de acesso ao cais de embarque sofrer um alargamento e de serem colocados apoios para o estacionamento de bicicletas.Queremos cada vez mais pessoas a utilizar os transportes públicos e esta intervenção é decisiva para que isso possa acontecer, sublinha o presidente da câmara municipal, Paulo Cunha.