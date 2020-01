Central de camionagem em Famalicão com obras de três milhões

Vão avançar as obras de reabilitação profunda no atual Centro Coordenador de Transportes de Vila Nova de Famalicão. Foi aprovada a abertura de concurso público para a realização da empreitada que vai implicar um investimento de perto de três milhões de euros. O prazo de execução é de um ano.





A infraestrutura que conta já 27 anos – foi inaugurada no ano de 1992 – passará a chamar-se Estação Rodoviária de Passageiros e vai beneficiar de um conjunto de melhoramentos, tendo em vista a criação de um espaço mais moderno, multifuncional e mais confortável e cómodo para os passageiros. Um dos objetivos é incentivar a utilização dos transportes públicos, reforçando-se a articulação com a Estação Ferroviária de Passageiros.





“Está em causa uma intervenção estrutural, todo o edifício vai ser melhorado. É fundamental criarmos condições de conforto e comodidade para estimularmos a mobilidade e o uso de transportes públicos, para que os cidadãos possam mais facilmente aderir aos mesmos”, explicou, na segunda-feira, Paulo Cunha, presidente da Câmara de Vila Nova de Famalicão, no final da reunião do executivo. “Queremos cada vez mais pessoas a utilizar os transportes públicos e esta intervenção é decisiva para que isso aconteça”, sublinhou o autarca.





Entre os vários melhoramentos, será colocada uma nova cobertura no cais e frente sul da estrutura, serão remodeladas as áreas de comércio e serviços, com a reformulação de montras e libertação da área de acesso ao cais de embarque e ainda a colocação de apoios para o estacionamento de bicicletas.