Centro Agrário de Tavira para crianças e turistas

A Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve (DRAPAlg) quer transformar o Centro de Experimentação Agrária (CEA) de Tavira numa espécie de quinta pedagógica de ciência viva, para receber visitas de estudo e passar a ser uma atração turística pela riqueza do património natural que dispõem.A ideia poderá avançar caso a DRAPAlg consiga reabilitar o edificado que existe no centro. Para isso, propôs à Infraestruturas de Portugal (IP) várias medidas como contrapartida pela construção de uma estrada com 625 metros de comprimento e 20 metros de largura, que irá atravessar o Centro Experimental. Devido à eletrificação da linha ferroviária do Algarve, a IP vai ser obrigada a criar estradas alternativas para eliminar as passagens de nível.Uma delas passará por dentro do Centro de Experimentação Agrária de Tavira, o que tem gerado alguma polémica por, alegadamente, poder vir a destruir uma coleção de fruteiras existentes no espaço. "Colocámos dois tipos de medidas ao promotor como contrapartida pela obra. Medidas minimizadoras do impacto direto da construção e medidas compensatórias, em que propusemos a reabilitação do edificado existente no centro", explicou ao CM Pedro Monteiro, diretor da DRAPAlg.Recentemente foi criado um movimento de cidadãos que está contra a construção da estrada e da transformação do centro. "É difícil percebermos esta posição do diretor regional de agricultura, uma vez que aceita transformar este importante centro para agricultores e técnicos numa mera quinta para crianças e turistas", referiu ao CM Ângela Rosa, promotora do movimento.