Centro de animais em Olhão vai fazer hotéis para insetos

Durante este fim de semana será possível construir hotéis para insetos no Parque Natural da Ria Formosa. "Trata-se de umas caixas-abrigo com diferentes materiais lá dentro para que os insetos possam utilizar, tanto para se alimentarem como para se abrigarem", explica aoFábia Azevedo, coordenadora do RIAS - Centro de Recuperação e Investigação de Animais Selvagens em Olhão. E acrescenta que os chamados hotéis "têm bastante utilidade para abelhas e borboletas".O RIAS é o único centro do género no Algarve e Baixo Alentejo, comemorando este fim de semana o seu 10º aniversário. O programa festivo contempla várias atividades para os amantes da natureza e dos animais. Saídas de campo para observação de espécies, passeios de fotografia na natureza e construção de caixas-ninho para aves são algumas das iniciativas que prometem atrair muitos curiosos até à Quinta de Marim.Ao longo de uma década, a recuperação de animais no centro tem sido possível "graças ao esforço dos sete trabalhadores contratados e dos 15 voluntários que temos connosco diariamente", refere Fábia Azevedo.Metade do orçamento anual do RIAS, cerca de 40 mil euros, é suportado pela ANA - Aeroportos de Portugal - e a restante verba é conseguida com "muita criatividade, desde a parcerias com as autarquias até a eventos, ações de solidariedade e donativos que nos fazem", diz a coordenadora do centro.Desde 2009, o RIAS já recebeu 11 305 animais vivos, tendo conseguido recuperar e devolver depois à natureza 5572 deles. Foram já realizadas mais de três mil atividades de sensibilização ambiental.