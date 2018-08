Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Centro de saúde fechado por falta de mobiliário

Espaço térreo de Oliveira do Hospital foi alvo de obras de 80 mil euros mas aguarda a colocação de móveis.

Por Mário Freire | 09:02

A população de Avô, no concelho de Oliveira de Hospital, está indignada com a demora na aquisição do mobiliário para o novo centro de saúde poder entrar em funcionamento.



A unidade de saúde é um desejo antigo da população e reconhecido pelo poder político, uma vez que o atual espaço não dispõe de condições e funciona num primeiro andar, numa freguesia de 600 habitantes, a maior parte idosos e com dificuldades de locomoção e em subir as escadas.



"Já vi pessoas que tiveram de subir as escadas de gatas. Isto é impensável", refere Georgina Antunes, utente. A dificuldade no acesso esbarra também com a falta de condições das velhas instalações. "Muitas vezes o material informático falha e está a sempre a bloquear", afirma José Silva, que elogia "a paciência à senhora doutora, que é uma excelente médica e muito prestável. Às vezes vê os doentes cá em baixo", diz o utente, que acrescenta: "Só uma médica que tem amor ao povo é que faz o seu serviço nestas condições."



Para tentar resolver a situação, a junta de freguesia cedeu um espaço e, através de um protocolo, a Câmara de Oliveira do Hospital suportou as obras de 80 mil euros. "Foi um processo muito lento e as pessoas têm razão nas suas reivindicações, mas acredito que a inauguração esteja para breve", reconhece o autarca José Carlos Alexandrino. Ao CM, a Administração Regional de Saúde do Centro diz que "acompanhou a execução do projeto" e elaborou "uma listagem dos equipamentos a entregar à Câmara Municipal de Oliveira do Hospital para os devidos efeitos", sem avançar datas de abertura.