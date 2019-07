Centro de saúde sem ar condicionado há meses em Santarém

Com a subida das temperaturas registada nos últimos dias, têm também aumentado as reclamações dos utentes da Unidade de Saúde Familiar (USF) de São Domingos, em Santarém, onde o ar condicionado está avariado há vários meses. "O calor nas salas de espera e nos corredores de espera é enorme, quase insuportável", relatou aouma utente.Segundo os utentes, o descontentamento é cada vez maior não só entre quem recorre a este centro de saúde, situado no bairro mais populoso da cidade, mas também entre os próprios funcionários, que são também obrigados a suportar o calor. No interior da USF, não há sequer dispensadores de água ou máquinas de venda, e quem tem sede vê-se obrigado a recorrer aos lavabos.Na última semana, a situação deu origem a um aumento de queixas participadas no Livro Amarelo. "Temos recebido algumas reclamações, que reconhecemos como pertinentes", explicou aoCarlos Ferreira, diretor-executivo do Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) da Lezíria, acrescentando que esta unidade de saúde aguarda pela resolução do problema.O "sistema de AVAC tem sofrido várias intervenções, algumas delas profundas", mas não resolveram os problemas de refrigeração do edifício, acrescenta ainda o responsável.Carlos Ferreira explica ainda que a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) já desencadeou os procedimentos internos para resolver o problema, uma vez que a manutenção e reparação é da responsabilidade do Serviço de Utilização Comum dos Hospitais.