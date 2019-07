Centro oncológico em Viseu sem condições mínimas

O bastonário da Ordem dos Médicos disse esta terça-feira que a urgência do Centro Hospitalar Tondela Viseu (CHTV) é um "corredor com meia dúzia de salas" e defendeu uma solução "imediata" para o centro oncológico, que está numa "situação inacreditável".

"Precisamos neste hospital de um serviço de urgência novo. Isto que existe atualmente não é propriamente um serviço de urgência, é um corredor com meia dúzia de salas, que nem sequer tem organização, nem condições de trabalho para as pessoas que lá estão, nem condições para os doentes que lá ocorrem", disse Miguel Guimarães.

Sobre o centro oncológico, o bastonário dos Médicos – que reuniu com a direção do hospital e com profissionais clínicos – considerou tratar-se de uma "situação inacreditável. Nunca vi um centro oncológico assim.



Temos aqui uma situação muito preocupante e que tem de ser resolvida já, imediatamente, porque aqueles médicos, que são uns heróis, e os próprios doentes, que são lá tratados, não têm aquelas que são as condições mínimas para que isso aconteça", apontou.



Miguel Guimarães enumerou uma "série de coisas em falta" na oncologia, a "começar logo na estrutura", que, "por ser muito pequena, não permite que as pessoas possam executar algumas medidas como, por exemplo, manobras de reanimação urgente". Em alguns casos, a segurança clínica está em risco.



"Se hoje estiverem 40 graus, ou 30, não há ar condicionado, há um ar refrigerado e ventoinhas, e os espaços são tão exíguos que, por exemplo, manobras de reanimação são muito difíceis lá dentro", considerou.