Centros de Saúde abrem vaga para 32 médicos no Algarve

Há 32 vagas abertas para médicos de família na região do Algarve num concurso nacional que visa a contratação, para todo o País, de 398 profissionais de medicina geral e familiar.O concurso, publicado em Diário da República dia 16 de maio, prevê que 19 dos clínicos sejam destinados ao Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) Algarve Barlavento: 1 para Aljezur, 3 para Lagoa, 2 para Lagos, 2 para Monchique, 5 para Portimão, 4 para Silves e 2 para Vila do Bispo.Já para o Agrupamento de Centros de Saúde Algarve Central serão contratados 11 médicos, nomeadamente para Albufeira (2), Almancil/Boliqueime (2), Faro (2), Loulé (2), Quarteira (2) e São Brás de Alportel (1).Quanto ao Agrupamento de Centros de Saúde Algarve Sotavento receberá dois médicos, um que será colocado na Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados Aleo e outro na Unidade de Saúde Familiar Esteva.A falta de clínicos de medicina geral e familiar é das mais sentidas na região, sobretudo no verão, em que a população aumenta.As queixas dos utentes são frequentes. Na Extensão de Saúde de Armação de Pera, pertencente à Unidade de Cuidados de saúde Personalizados de Silves, alguns utentes mostraram-se preocupados com a saída de um médico.Contactada pelo, fonte da Administração Regional de Saúde do Algarve esclareceu tratar-se de "um médico contratado cinco horas diárias", que "vai ser substituído por "um médico pertencente ao ACES Barlavento".A Extensão de Saúde de Armação de Pera tem 6080 inscritos, dos quais "80% tem médico de família".