Centros de saúde do distrito de Leiria com horários alargados

O Centro Hospitalar de Leiria apelou esta sexta-feira a que os utentes se desloquem primeiro aos serviços de saúde primários e só às Urgências caso se justifique. Na sede do centro hospitalar, em Leiria, o objetivo é reduzir a pressão sobre os serviços para tentar mitigar o pico de procura habitualmente registado no mês de janeiro, devido ao aumento dos casos de gripe.Até agora, esse pico ainda não foi notado: mesmo com o aumento de utentes dos últimos dias, devido a acidentes ocorridos durante as cheias, a lotação das camas de contingência não ultrapassava os 65% na segunda-feira.No ano passado, a situação atingiu valores críticos no período homólogo. Doentes não agudos, que compuseram metade do número total de utentes das Urgências no mês de janeiro, elevaram o número de atendimentos para 600 pessoas por dia e deixaram as Urgências do Hospital de Leiria em rutura.Em outubro, a Administração Regional da Saúde do Centro aprovou um plano de contingência para dar resposta ao flagelo da gripe, que permite alterar e cancelar consultas caso seja necessário prestar cuidados imediatos a utentes em situações de doença aguda.Para este inverno, a 31 de dezembro e 1 de janeiro, para aumentar a capacidade de resposta médica na região, vão ser alargados os horários nos centros de saúde Dr. Gorjão Henriques, em Leiria, e Dr. Arnaldo Sampaio, em Marrazes, entre as 9h00 e as 13h00; a consulta aberta em Porto de Mós estará disponível das 8h00 às 14h00, e o SAP da Marinha Grande ficará aberto 24 horas por dia.