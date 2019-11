Chef ensina beneficiários do RSI a cozinhar sopas

A chef Lígia Santos, vencedora em 2011 de um programa de televisão relacionado com a cozinha, está a ensinar desempregados de longa duração e beneficiários do Rendimento Social de Inserção (RSI) a fazer sopas.A iniciativa é do Centro de Apoio Comunitário da associação famalicense Engenho, situado em Arnoso Santa Maria, no concelho de Vila Nova de Famalicão. Trata-se de uma ação de formação na área da culinária, que decorre até ao próximo mês de dezembro.O curso tem a duração de 25 horas e o objetivo é "reconhecer a importância da sopa na alimentação saudável, no que se refere particularmente à sua preparação e confeção".Estão a participar 15 formandos que foram selecionados pelos Serviços de Atendimento e Acompanhamento Social da Engenho e são provenientes das várias freguesias da zona Norte do Município de Famalicão.Com este projeto de Formação Modular Certificada, desenvolvido no âmbito do POISE - Programa Operacional Inclusão Social e Emprego, a associação famalicense já ministrou 23 ações de formação nas áreas de Serviços de Apoio a Crianças e Jovens, Trabalho Social e Orientação e Hotelaria e Restauração.No decorrer deste período, beneficiaram de formação um total de 390 formandos, que tiveram mais de 12 mil horas de formação, em entidades e organizações dos concelhos de Famalicão e Guimarães. A Engenho foi das primeiras associações da região a assumir-se como entidade formadora, certificada pela Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho – integrando a Rede Local de Educação e Formação.