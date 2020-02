Chumbada moção para travar construção de hotéis junto à praia do Alemão

Uma moção assinada por cerca de mil cidadãos que recomendava à Câmara de Portimão a suspensão de um plano de urbanização que prevê a construção de três hotéis de cinco estrelas na Ponta João d’Arens, junto à praia do Alemão, foi chumbada, pela maioria socialista na Assembleia Municipal, na última reunião."O pior de tudo isto é que a autarquia já assumiu que é uma decisão política, apesar de nós termos apresentado pareceres técnicos fundamentados que não foram tidos em conta", disse esta quarta-feira aoLucinda Caetano, do Grupo de Cidadania Ambiental ‘Última Janela para o Mar’, que pretende ver revogado o licenciamento do complexo hoteleiro.Para Lucinda Caetano, "se o projeto avançar o terreno até pode colapsar, pois trata-se de uma zona com muitos algares (grutas), que vão dali até à V3", referiu. "Não estamos contra o projeto nem contra o promotor, queremos é salvaguardar o ambiente", frisou, sublinhando que "o projeto é de 2008, já caducou e contraria a nova lei de bases da política de solos".O projeto de loteamento para a construção de 600 camas turísticas tinha recebido, no ano passado, um parecer desfavorável em termos de impacte ambiental por parte da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, por considerar que "o projeto não reúne condições para ser viabilizado, nomeadamente devido a fatores como a biodiversidade e a paisagem".Em novembro passado, os promotores, entre eles o empresário Miguel Pais do Amaral, apresentaram um projeto reformulado, que prevê uma menor área de construção e mais afastada das arribas.