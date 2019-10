Chuva forte desvia voos, alaga estradas e lança o caos no Norte do País

Carros submersos, estradas alagadas, cerca de dezena de voos desviados do Aeroporto Sá Carneiro, linha de metro interrompida na Maia durante horas e centenas de inundações foram consequências da chuva forte que caiu este sábado no Norte. Até às 19h00 foram registadas 591 ocorrências relacionadas com mau tempo, das quais 367 no distrito do Porto e 47 no distrito de Braga.Na Maia, dezenas de carros ficaram submersos nos parques do centro comercial Maia Jardim. A Via de Cintura Interna, Porto, ficou alagada junto à saída do Bessa. Em Leça da Palmeira (Matosinhos), um parque ficou inundado, junto à Exponor. Em Braga, a situação mais complicada foi junto ao complexo Grundig, em Ferreiros, com 15 carros submersos após a subida do rio Este, na ordem dos 50 centímetros.Também a sul a chuva intensa registada durante a tarde provocou 20 inundações. Em Portalegre, o Comando Distrital de Operações de Socorro verificou sete inundações na cidade em vias públicas. Em Moura, segundo o Comando Distrital de Beja, foram registadas duas inundações também na via pública. Há também a registar uma inundação no concelho do Crato e outra numa unidade hoteleira de Elvas. A chuva forte levou também a que as autoridades fossem chamadas por várias inundações no distrito de Setúbal.Para hoje está prevista uma ligeira melhoria do estado do tempo, com a possibilidade de aguaceiros.