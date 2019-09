Ciclo de cinema para ver durante a feira do livro no Porto

A feira do livro do Porto, que decorre nos jardins do Palácio de Cristal, conta com várias iniciativas, entre as quais um ciclo de cinema. Vão ser cinco os filmes exibidos, todos de décadas diferentes e que refletem a identidade da Europa.O ciclo é comissariado por Guilherme Blanc, da Câmara do Porto, e Joana Canas Marques, do Cineclube do Porto, que explicam que a motivação foi discutir "temas que norteiam o pensamento da figura homenageada nesta edição", o filósofo Eduardo Lourenço."Será apresentado um conjunto de filmes que, a partir de diferentes ângulos críticos e linguagens, desafiam alguns dos aspetos mais profundos da matriz identitária da Europa e abordam acontecimentos culturais e políticos que constituíram pontos de rutura ética e cívica no contexto europeu, e ocidental, ao longo dos séculos", adiantam.O programa, que vai decorrer pelas 21h30 de cada dia, no auditório da Biblioteca Municipal Almeida Garrett, arrancou este domingo com ‘The Devils’, filme do inglês Ken Russell estreado em 1971. Esta terça-feira será exibido o documentário sueco ‘Sobre a Violência’, de Göran Olsson, premiado no Festival de Cinema de Berlim em 2014.Segue-se, no segundo domingo da feira, dia 15, o francês ‘Nada a Esconder’, que valeu a Michael Haneke o prémio de melhor realizador em Cannes, em 2005. No dia 17 chega ‘Anos de Chumbo’, filme alemão premiado em Veneza em 1981.No último dia da Feira do Livro, dia 22, Francisca Camelo apresenta o grego ‘A Eternidade e Um Dia’, Palma de Ouro em Cannes em 1998.