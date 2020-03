Ciclovia vai ligar escolas e parques de Famalicão

A rede de ciclovias urbanas de Vila Nova de Famalicão vai ligar a estação de caminhos de ferro às escolas e aos parques da cidade.O arranque da obra deve acontecer no próximo mês de julho, depois de ter sido aprovada a adjudicação, em reunião de câmara, das primeiras fases da empreitada, num valor total de 2,3 milhões de euros, contando com um financiamento europeu de 1,4 milhões de euros.As obras têm um prazo de execução de um ano e vão incidir em vários eixos, nomeadamente no que diz respeito à ligação entre a via ciclopedonal Famalicão-Póvoa e o centro da cidade. Vai ser criada uma via ciclável com ligação entre a Estação de Caminhos de Ferro, passando pelo parque 1º de Maio e avenida do Brasil até ao parque da Devesa. Está ainda previsto um itinerário que irá servir a zona das escolas desde o parque 1º de Maio até à avenida de França."Esta é a primeira fase de uma intervenção que pretendemos que seja mais abrangente e que venha a ligar vários outros pontos da cidade", salientou o autarca Paulo Cunha, referindo que "o objetivo é darmos sequência a uma intenção que já é pública, melhorando a mobilidade no concelho e criando condições para que os modos de transporte suaves sejam utilizados cada vez mais".No que se refere à inclusão da via ciclopedonal que está em construção no antigo ramal ferroviário que ligava a cidade de Famalicão à Póvoa de Varzim, o percurso tem início na rua Daniel Rodrigues, nas imediações da Estação Ferroviária de Famalicão, seguindo até à freguesia de Gondifelos no limite do concelho, continuando depois na Póvoa de Varzim.