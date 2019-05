Cinco mil habitantes de Loulé estão sem serviços por cabo

Cerca de 5 mil habitantes das aldeias de Alte, Benafim, Salir e Querença, situadas no concelho de Loulé, estão desde domingo sem serviços de telefone fixo, internet, televisão e até multibanco.Aos moradores, a Altice explicou o problema com um incêndio que danificou um cabo de fibra ótica e uma antena mas, ao, negou a existência de qualquer avaria na zona."Na passada segunda-feira, pelas 14h00, foi contactado o apoio técnico dos serviços da Meo, do qual informaram que um incêndio rural no sítio da Tôr tinha destruído uma antena de transmissão e um cabo de fibra ótica, com cerca de 50 metros e que a situação ficava resolvida o mais breve possível", disse, esta quarta-feira, ao, António Martins, presidente da Junta de Freguesia de Alte. Entretanto já "passaram mais de 48 horas e o problema mantém-se", disse.O Centro de Saúde, a farmácia, a Junta de Alte e os multibancos são alguns dos serviços que não estão a funcionar devido à avaria. "Para tudo o que é feito nestes locais é preciso internet, como não existe não podem funcionar", refere o presidente da junta, explicando que "a médica do Centro de Saúde teve de parar o serviço porque sem telefone e internet não conseguia atender os doentes".Maria Antunes, moradora da aldeia de Querença, também lamenta que a situação ainda não tenha sido resolvida: "É vergonhoso como ainda não foi tratado este problema. Se quisermos pedir uma ambulância não conseguimos porque o telefone não funciona.Contactada esta quarta-feira pelo, a Altice Portugal disse que não tinha qualquer registo de avarias naquela zona.