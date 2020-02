Cinco milhões de euros em obras para tratar mais água

Cinco milhões de euros estão a ser investidos na ampliação e remodelação da Estação de Tratamento de Água (ETA) de Alcantarilha, que abastece o Barlavento algarvio a partir da barragem de Odelouca - embora neste período de seca esteja a recorrer à do Funcho - e de captações subterrâneas. As obras serão concluídas até ao próximo mês de agosto.Atualmente, este equipamento apresenta restrições para produzir a água necessária para satisfazer as necessidades durante o verão."Esta renovação da instalação está associada à incapacidade de produzir água conforme com a legislação em vigor de qualidade da água para consumo humano no que respeita ao parâmetro alumínio", segundo consta do plano de atividade da empresa Águas do Algarve.Esta restrição leva a "uma forte limitação na quantidade de água disponível, com impacto severo no serviço de abastecimento de água em alta prestado pela Águas do Algarve, tendo em conta as necessidades na época alta", assume a empresa.O défice de capacidade de produção da ETA de Alcantarilha em cerca de cinco meses no ano "é colmatado com recurso à transferência, ao caudal máximo possível, de água da zona nascente do sistema (Sotavento), com origem na ETA de Tavira" - que trata a água proveniente das barragens de Odeleite e Beliche.Além disso, a ETA de Fontainhas, no concelho de Portimão, que recebe água da barragem da Bravura, permite garantir o fornecimento, durante a época alta, aos municípios de Lagos, Aljezur e Vila do Bispo.O investimento na ETA de Alcantarilha é comparticipado por fundos comunitários.