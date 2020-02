Circulação de carros limitada na Baixa-Chiado em Lisboa

A partir do verão deixa de ser possível circular de automóvel na parte sul da avenida da Liberdade e também na Baixa-Chiado, em Lisboa, anunciou esta sexta-feira o presidente da câmara, Fernando Medina.



A medida vai retirar por ano 40 mil veículos, emissores de 60 mil toneladas de dióxido de carbono. A poluição é responsável por 24% das mortes por doenças cardiovasculares e 29% dos cancros do pulmão. O trânsito será proibido diariamente das 6h30 às 24h00. Poderão circular os residentes na zona sinalizada, os portadores de dístico (que poderá ser pedido na EMEL), como cidadãos com mobilidade reduzida, e os veículos autorizados.

A Zona de Emissões Reduzidas (ZER) Avenida/Baixa-Chiado não permite a circulação de veículos com mais de 7,5 toneladas, exceto de passageiros autorizados, viaturas de higiene urbana e veículos de emergência. É também proibida a circulação de viaturas anteriores a 2000. O Transporte em Veículos Descaracterizados (TVDE) será autorizado, mas só a carros elétricos. Os veículos das forças e serviços de segurança, de proteção civil e serviços em missão de urgência, funerárias, motociclos, ciclomotores e velocípedes não precisam de dístico.

O estacionamento na via pública só será permitido a residentes e a veículos do Serviço Nacional de Saúde e a Instituições Particulares de Solidariedade Social. A ZER é delimitada a norte pela calçada da Glória, praças dos Restauradores e do Martim Moniz, e a sul pelo eixo formado pelo Cais do Sodré, rua Ribeira das Naus, praça do Comércio e rua da Alfândega. A delimitação a nascente é pela rua do Arco do Marquês de Alegrete, rua da Madalena e Campo das Cebolas, e a poente pela rua do Alecrim, rua da Misericórdia, rua Nova da Trindade e rua de São Pedro de Alcântara.

A câmara vai também avançar com a requalificação da avenida da Liberdade, onde está previsto um passeio público a unir os Restauradores, rua das Pretas e praça da Alegria. Requalificada será também a Almirante Reis com a criação de ciclovia.