Cobra com 2,60 metros encontrada em Loulé vai ficar de quarentena

A cobra pitão com 2,60 metros de comprimento que foi capturada na quinta-feira, no concelho de Loulé, já está no Zoo de Lagos, onde irá permanecer de quarentena. "O animal está debilitado e, depois de recuperado, irá juntar-se a outros répteis que temos aqui no nosso espaço", disse ao CM Paulo Figueiras, diretor do parque zoológico.

O alerta para o aparecimento do animal foi dado por um casal de estrangeiros, que estava a caminhar pelo Percurso Pedestre da Fonte Benémola, em Querença, no interior do concelho de Loulé. "Foi uma situação anómala, não é frequente aparecer este tipo de animais no Algarve", explica ao CM Ana Margarida Magalhães, do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF).

Este tipo de réptil é designado de pitão-de-Burma-albina e é originário do continente asiático, de zonas com temperaturas altas e muito húmidas. Não é venenosa, alimentando-se na sua maioria de ratos e coelhos mortos, animais pequenos de fácil digestão. A cobra encontrada no Algarve pesa 5 quilos.

"Para ter o tamanho que tem, é uma cobra já com alguns anos e que, pelo seu aspeto, foi criada por alguém", refere o diretor do zoo. Já foi colocado um microchip de identificação na cobra, que irá permanecer isolada até recuperar, para depois se juntar a outros répteis no espaço.

Esta espécie mata por constrição, apertando as presas através do método de estrangulamento, o que interrompe o fornecimento do oxigénio aos órgãos vitais. "É uma espécie exótica e ilegal. Só pode permanecer no território nacional se for adquirida por uma unidade licenciada para o efeito, como um jardim zoológico", frisa o ICNF.