Cobra com dois metros em obra de hipermercado no Porto

Uma cobra com cerca de dois metros foi avistada por operários da construção civil numa obra localizada no cruzamento da rua Nova do Tronco com a rua do Amial, esta segunda-feira de manhã, no Porto. Apesar de um momentâneo sobressalto, a empreitada prosseguiu durante o dia, como foi possível testemunhar no local.

O réptil, segundo o que o CM apurou, não pertence a qualquer espécie perigosa para o ser humano. Elementos da autarquia foram rapidamente chamados à obra, mas também não conseguiram capturar o animal.





"Pelos relatos iniciais, pensava-se que poderia ser maior, como uma jiboia ou algo idêntico, mas, depois, verificou-se que era apenas uma cobra daquelas que se alimentam de ratos", disse aofonte da Câmara Municipal do Porto (CMP). "É uma cobra rateira que não tem qualquer perigo para a população. Não é venenosa", acrescentou.

Acionados para a situação, os elementos do Gabinete de Saúde Pública e Bem Estar Animal da CMP não conseguiram encontrar o animal em causa, apesar de todos os esforços.

Esta, aliás, já não será a primeira vez que a cobra surge nesta empreitada no centro da cidade, que resulta de um investimento da Sonae, que ali pretende instalar um novo hipermercado Continente.

Apesar de algum susto durante a manhã, até pela dimensão da cobra, que surgiu numa zona de alguma vegetação, o CM testemunhou no local que os trabalhos continuavam esta segunda-feira a decorrer. A empresa e os serviços municipais vão manter-se atentos a toda a situação, embora se sublinhe que não há qualquer perigo para operários ou moradores vizinhos.