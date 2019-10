Coleção dos arcebispos de Braga conta com mais três selos

Os Correios de Portugal (CTT) apresentam hoje em Braga, no Porto, em Lisboa e Ponta Delgada mais três selos da coleção Arcebispos de Braga, iniciada em 2017, no âmbito das bodas de ouro sacerdotais do atual arcebispo primaz, D. Jorge Ortiga.Desta vez, são apresentados selos, cada um com o valor facial de 53 cêntimos, dos arcebispos D. Diogo de Sousa (sec. XVI), D. Gaspar de Bragança (sec. XVIII) e D. Manuel Vieira de Matos (sec. XX).Estes vão juntar-se, em termos de colecionismo filatélico, aos selos de São Martinho de Dume, São Frutuoso, São Geraldo, D. Frei Bartolomeu dos Mártires, D. Rodrigo de Moura Teles e D. Jorge Ortiga. Todos estes selos, incluindo os que são apresentados hoje, retratam imagens de pinturas a óleo sobre tela da coleção Galeria dos Arcebispos.Esta emissão vai ter uma tiragem de 100 mil exemplares para cada um dos selos, e a apresentação vai decorrer ao mesmo tempo nas lojas Avenida, em Braga, Restauradores, em Lisboa, Município II, no Porto, e Antero de Quental, em Ponta Delgada.Quanto aos três arcebispos agora homenageados, assumiram o episcopado em períodos bem diferentes da História. D. Diogo de Sousa nasceu em Évora em 1451 e foi arcebispo de Braga entre 1505 e 1532. Foi considerado o grande restaurador da cidade. D. Gaspar de Bragança era filho de D. João V, nasceu em Lisboa em 1716 e governou a arquidiocese entre 1758 e 1789. Era conhecido como amigo dos pobres. D. Manuel Vieira de Matos era natural de Peso da Régua e foi arcebispo de Braga entre 1915 e 1932.