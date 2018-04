Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Colisão e fogo testam capacidade de socorro em Guimarães

Choque entre dois carros atingiria camião de matérias perigosas e provocaria incêndio a ameaçar a zona industrial.

Por Fátima Vilaça | 10:26

Um morto e 15 feridos, dos quais seis graves, seria o resultado de um acidente que causou ainda um despiste de um camião de matérias perigosas, que se incendiou e cujas chamas se propagaram a um pavilhão industrial, provocando várias explosões. A dramática ocorrência implicava ainda um gigantesco incêndio florestal que se descontrolava devido ao vento forte que se fazia sentir.



Este foi o cenário criado num simulacro distrital que decorreu ontem à tarde, no AvePark, em Barco, Guimarães. O exercício envolveu 230 bombeiros e mais 70 elementos das forças de segurança do distrito de Braga.



"Pensámos este exercício com vários cenários para este local por ser uma situação que poderia ter acontecido na realidade", explicou ao CM o comandante Distrital das Operações de Socorro (CODIS) de Braga, Hermenegildo Abreu.



O simulacro serviu para testar a rapidez e eficácia dos meios de todo o distrito. "Ao todo estiveram envolvidos 230 bombeiros, apoiados por 73 carros. Apesar da complexidade dos cenários, correu tudo muito bem, dentro do tempo estimado e com resultados fantásticos", sublinhou o comandante distrital.



O exercício foi preparado ao longo de dois meses com todos os agentes da Proteção Civil. Serviu não só para testar os meios de socorro e treinar para eventuais cenários semelhantes, como também para testar os planos de emergência do AvePark e do Serviço de Urgência do Hospital de Guimarães, para onde todas as vítimas foram encaminhadas.



O exercício, que durou quase duas horas, encerrou o mês dedicado à Proteção Civil.