Comerciante do Barreiro: "Tinha alarme e câmaras e roubaram na mesma"

Grande parte dos comerciantes da rua Manuel Pacheco Nobre, no Alto do Seixalinho, Barreiro, já foi alvo de assalto. Paulo Carboila tem duas lojas de material eletrónico e chegou a ser assaltado três vezes, num curto espaço de tempo."Arrombavam-me a porta e roubavam o que conseguiam. Depois metiam-se noutro carro e fugiam", conta aoo comerciante.Paulo recorda que, na altura, foi difícil explicar os três roubos à seguradora e resolveu tomar medidas por conta própria. "Se vamos estar à espera da polícia, não vale a pena. Temos de ser nós a tomar conta das nossas coisas. Eles não fazem milagres", explica Paulo, referindo que "antes tinha alarme e câmaras e roubaram na mesma". "Ter isso apenas não chega", lamenta.Por isso, há alguns anos, o empresário colocou numa das lojas, onde tem expostos artigos mais valiosos, dois gradeamentos – um por dentro da montra e outro por fora – um deles está eletrificado.Na antiga Rua Braz é rara a loja que não tenha um sistema sonoro que alerta para a entrada de clientes. "Quando os dias são mais curtos sinto-me insegura porque anda menos gente na rua", conta Maria José Mendes, da loja Nenúfar. "Antigamente a polícia passava mais vezes aqui", refere.O Talho da Maria foi assaltado há cerca de 10 anos e, no ano passado, outro furto só não se concretizou porque os ladrões não conseguiram arrombar a porta. "Há uns anos partiram a montra e levaram produtos de mercearia e caixas de vinho", recorda a dona, Patrícia Furtado.