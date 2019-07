Comerciantes da Leça da Palmeira criticam falta de luz na marginal

A falta de iluminação noturna e a gravilha que integra o passeio junto à linha da costa - que impede a prática de desportos e põe em causa a segurança das crianças que ali brincam - são apenas algumas das críticas feitas por comerciantes da praia de Leça da Palmeira, Matosinhos, ao estado em que se encontra a marginal, desenhada pelo arquiteto Siza Vieira."À noite, por exemplo, quem anda pela marginal não vê nada. É só escuridão. As únicas luzes que existem estão na estrada, não no passeio junto à praia", referiu aoa comerciante Emília Torrinha."As praias de Leça da Palmeira foram abandonadas pela câmara. Na minha zona, não há entrada de acesso a deficientes. Já fui à câmara e pedem-me alvarás para tudo. Muitas licenças. Uma confusão e muito tempo perdido. Nem os carrinhos de bebé podem vir aqui. E tudo isto faz a clientela fugir. Nem transporte público há para quem quer vir para a praia", indicou a proprietária do Beijo Bar.Mas o que mais atormenta os comerciantes mesmo é a marginal. "Estas pedrinhas não dão para andar sequer de skate. E as crianças? Não podem correr porque, se caem, ficam logo magoadas. Porque não temos uma marginal igual à de Matosinhos?", questiona Emília Torrinha. Realça também que, nas praias de Leça da Palmeira, não há "muita animação durante o verão".contactou a Câmara de Matosinhos, mas não obteve resposta. O projeto de Siza Vieira foi inaugurado há mais de 10 anos, sendo que as obras duraram mais de dois anos.