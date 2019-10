Comércio das Caldas da Rainha quer Natal sem obras

Um grupo de comerciantes das Caldas da Rainha está descontente com o condicionamento de trânsito em algumas ruas, devido a obras de regeneração, e por considerar que a época natalícia, onde faz mais vendas, será afetada. Reuniu um abaixo-assinado a pedir à Câmara Municipal o reagendamento do calendário, levando a autarquia a adiar uma das empreitadas na rua principal.

"A rua Heróis da Grande Guerra é a espinha dorsal do comércio tradicional e todas as perpendiculares que dela saem não podem estar tão condicionadas durante o período de máxima afluência à cidade como é o período do natal", declarou na Assembleia Municipal Renata Machado, em representação de 53 comerciantes. Segundo o abaixo-assinado, "independentemente da necessidade de se realizarem obras, tendo em conta que as Caldas da Rainha têm mais de 650 espaços comerciais, fechar artérias principais para obras em época previsível de haver maior fluxo de consumidores é inaceitável".

O presidente da câmara, Tinta Ferreira, alegou que "houve discussão pública das obras de regeneração urbana e cumprimos todas as regras nessa matéria". "Temos 20 milhões de euros de investimento em reabilitação urbana e substituição de condutas nos próximos três anos. E tem de ser nesta altura porque os fundos comunitários têm prazos", descreveu.

O presidente da Câmara anunciou, no entanto, que será feito um pequeno ajustamento do calendário para permitir a circulação de viaturas entre 13 de dezembro e 8 de janeiro na principal artéria da cidade, sendo adiadas as obras na rua Heróis da Grande Guerra.