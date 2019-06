Comida por corda para moradores resistentes do prédio Coutinho

"Fui visitar a minha mãe ao hospital, que está em estado muito grave, e quando regressei para fazer companhia ao meu pai, com 88 anos, não me deixaram entrar. Já tentei de tudo, mas não me deixam subir."É de lágrimas nos olhos que o filho de Agostinho Correia olha para a janela do 5º andar do prédio Coutinho, em Viana do Castelo, onde está o pai, um dos dez moradores que resistem à ordem de despejo, que desde segunda-feira está a ser executada pela empresa VianaPolis, atual proprietária do ‘Prédio Coutinho’ (Edifício Jardim), por decisão do tribunal.Esta terça-feira, o advogado Magalhães Sant’Ana trouxe do tribunal a boa notícia de que foi aceite a ação de intimação pela defesa de direitos, liberdades e garantias dos últimos moradores do prédio Coutinho, apresentada na passada quarta-feira.O tribunal deu agora cinco dias à VianaPolis para contestar a ação que não produz, no entanto, efeitos suspensivos ao despejo.Ontem, os moradores estiveram todo o dia sem água e à hora de almoço receberam uma refeição através de uma corda, a partir do exterior.As fechaduras das portas exteriores do edifício foram mudadas e a PSP passou ontem o dia à porta do prédio para garantir que ninguém entrava.Valdemar Cunha, um dos proprietários que se recusam a entregar as chaves da casa, diz que era impensável o que está a acontecer em Viana."É um dia negro para Viana do Castelo. Estas pessoas estão a ser tratadas de forma violenta, sem respeito", atirou, inconformado, depois de ter sido impedido pelas autoridade de entrar no edifício onde tem um apartamento.