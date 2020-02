Complexo vai ter tanque para filmagens em Loulé

O complexo de cinema e televisão que uma produtora britânica quer construir em Loulé vai incluir um tanque gigante para gravações de imagens subaquáticas. O projeto da empresa MovieBox está previsto para a antiga fábrica da cerveja Super Bock, junto à zona industrial, e prevê um investimento de 60 milhões de euros por parte do fundo Lansdowne Capital Partners.Segundo oapurou junto de fonte ligada ao projeto, entre as muitas valências, o complexo prevê a construção de três estúdios de cinema, um estúdio de televisão e um tanque para filmagens subaquáticas, que terá características únicas na Europa.A produtora britânica prevê ainda a criação de uma plataforma de streaming que irá desenvolver novos conteúdos. Segundo revelou a MovieBox, o complexo de media começou a ser projetado há 18 meses e poderá vir a ser a casa de muitos "produtores independentes" que, a partir do Algarve, queiram "promover o seu trabalho em todo o Mundo".sabe que os promotores britânicos andaram à procura de vários locais no concelho de Loulé para desenvolver o projeto e escolheu as antigas instalações da Unicer, que estão atualmente ao abandono. O projeto está a ser acompanhado por Dave Godfrey, ex-diretor da Pinewood Studios, que supervisiona e constrói instalações em todo o Mundo há 30 anos. Já terá todas as aprovações necessárias para avançar e será lançado em agosto.Segundo revelou aoVítor Aleixo, presidente da Câmara de Loulé, o projeto "vai gerar uma dinâmica económica interessante", uma vez que poderá criar "cerca de 300 novos postos de trabalho diretos".