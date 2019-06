Concertos de romarias custaram 250 mil euros a Matosinhos

Cinco concertos, incluindo os dos míticos GNR e o da artista brasileira Blaya, no Senhor de Matosinhos, custam àquele município 252 654 euros.A autarquia assinou dois ajustes diretos numa semana. Com a In Ear foram contratados os espetáculos de David Fonseca e Carolina Deslandes - que atuam hoje e amanhã, nas Sete Bicas, Senhora da Hora - por 76 875 €.Já os dois concertos da romaria de Matosinhos e o de Ana Moura - que atuará a 28 de julho, em Leça da Palmeira - têm um custo de 175 779 €, incluindo o IVA.Estes três últimos espetáculos foram contratados com a PEV Entertainment, empresa responsável, entre outros eventos, pelo festival Marés Vivas, que decorrerá de 19 a 21 de julho, na antiga seca do bacalhau, em Canidelo, Vila Nova de Gaia.Para o festival, a autarquia da margem sul do Douro deverá atribuir um apoio financeiro de 200 mil €, acrescidos de IVA, sendo que o acordo de parceria será discutido na reunião de câmara de segunda-feira.O Marés Vivas - com entradas pagas, ao contrário dos cinco espetáculos referidos de Matosinhos - contará, este ano, com nomes conhecidos como Sting, Snow Patrol, Keane ou Morcheeba.Os concertos da Senhora da Hora e o de Ana Moura estão integrados no programa ‘Animar Matosinhos’, que incluirá um concerto dos Expensive Soul, a 31 de julho, e eventos como a Beach Party e ‘Os Piratas’.