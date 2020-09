Concurso para nova ponte entre Porto e Gaia avança em 2021

O concurso para a construção de uma nova ponte de metro sobre o Douro vai avançar no início do próximo ano. A garantia foi deixada pelo ministro do Ambiente, Matos Fernandes. "Há duas linhas que já não são segredo: o prolongamento [no Metro de Lisboa] da Linha Vermelha pelas Amoreiras, Campo de Ourique até Alcântara e a construção de uma nova linha para Gaia, entre a Casa da Música e Santo Ovídeo com uma nova ponte sobre o Douro", assegurou o governante.Para esta nova travessia, que vai ficar entre as pontes da Arrábida e Luís I, o Governo vai lançar um concurso público internacional. "No início do próximo ano estaremos em condições de lançar um grande concurso público internacional para o projeto. A nova ponte sobre o Douro tem de ser um grande projeto discutido pelas cidades. Creio que vamos ter os melhores engenheiros do Mundo a concorrer", garantiu.O investimento previsto nada tem que ver com o projeto de travessia rodoviária entre o Porto e Gaia e esta será uma ligação apenas para o metro. "Será só para o metro e quando muito para bicicleta e peões. Nunca será uma ponte rodoviária", esclareceu o governante.Na mesma entrevista, Matos Fernandes garantiu que a mobilidade será um dos setores com maiores investimentos na recuperação pós-Covid. "A mobilidade terá a fatia de leão do investimento público afeto à ação climática", disse.O ministro entende também que a densidade populacional de Braga justifica o investimento num metrobus, à imagem do Baixo Mondego, e que poderão existir verbas para a criação de outras linhas de metro.