Concurso para obra em quinta centenária revolta centenas de pessoas no Barreiro

Uma quinta centenária – concedida em 1788 a Geraldo Venceslau Braancamp de Almeida Castelo Branco – foi posta à venda pela Câmara do Barreiro por cinco milhões de euros.O concurso público visa transformar aquele espaço – atualmente ao abandono e que tem servido para fazer caminhadas, praticar desporto e passear os cães dos barreirenses – num local misto, onde zonas ajardinadas se juntem a uma urbanização de luxo. Mas nem todos estão contentes com a solução encontrada. Centenas de pessoas uniram-se na Plataforma Cidadã Braancamp é de Todos e exigem que a Câmara trave o projeto."O plano foi aprovado na Câmara com quatro votos contra, quatro a favor, e duas abstenções", afirma Carla Marina, do movimento. "Não há unanimidade que a Câmara diz ter... Valeu o voto de qualidade do presidente para fazer passar a proposta", acrescenta. Além da história do espaço, que gostariam de ver preservada, os elementos do movimento querem que a Quinta do Braancamp continue a funcionar como sempre tem funcionado: como um dos pulmões do Barreiro."Há tantos espaços para construir, porquê destruir um espaço verde com esta qualidade? Pode trazer dividendos a curto prazo, mas representa um grande custo para os nossos filhos e netos", sublinha Augusto Sousa, da Plataforma Cidadã Braancamp é de Todos.Pela sua parte, Rui Braga, vereador do Planeamento, Gestão Territorial e Equipamento da Câmara do Barreiro assegura que concurso garante que "aquilo que tem valor patrimonial será salvaguardado" e que as obras vão mesmo avançar, assim que haja interessados em adquirir o espaço.