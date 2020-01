Condutores arriscam atravessar ponte com fendas em Montemor-o-Velho

A ponte de acesso aos campos agrícolas do Baixo Mondego, em Lavariz, Montemor-o-Velho, está encerrada à circulação automóvel desde a passagem das tempestades ‘Elsa’ e ‘Fabien’, por apresentar instabilidade e perigo de ruir, situação que piorou com as cheias.O estado de degradação é visível, com fendas nas extremidades. A via foi uma das que ficaram submersas em dezembro devido às cheias e não voltou a reabrir, apesar de alguns ignorarem a sinalização de proibição e continuarem a passar.A GNR está atenta aos infratores. "Houve pelo menos duas pessoas que foram multadas em 250 euros", conta José Pardal, morador em Lavariz, que diariamente comete uma infração de cerca de 300 metros, entre a EN111 e a sua casa. "Já havia de ter falado com a junta para colocar no sinal de proibição uma placa a dizer ‘exceto moradores’", conta o habitante, que não tem alternativa para chegar a casa. A situação não é nova e antes das cheias a circulação de carros e máquinas agrícolas começou por ser restringida até 12 toneladas, mais recentemente foi condicionado até às três toneladas e meia. "A ponte tem mais de 40 anos, nunca teve qualquer tipo de manutenção e é o único acesso para os campos", lembra José Pardal.A Junta de Freguesia da Carapinheira reconhece o problema, mas refere que a ponte é da responsabilidade da Agência Portuguesa do Ambiente (APA). "Tanto o LNEC como a APA têm dados sobre a situação. Estou convicto de que na próxima campanha de colheitas a ponte estará em condições", acredita Vítor Monteiro, presidente da Junta de Freguesia de Carapinheira.