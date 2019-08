Construção do túnel de acesso ao Mercado do Bolhão prejudica comerciantes

"Há menos clientes e ainda hoje houve alguns a dizer-me que vão deixar de cá vir porque a volta que têm de dar é muito grande." O lamento é de Manuel Cardoso, dono de cabeleireiro na rua Formosa há 36 anos e um dos comerciantes que se queixam do transtorno causado pela construção do futuro túnel de acesso ao Mercado do Bolhão, Porto.Aquela via está desde esta terça-feira cortada ao trânsito e brevemente os transeuntes também não poderão ali circular. O município garante compensações para donos de estabelecimentos comerciais.O corte da circulação na rua, já anunciado, ainda surpreende alguns proprietários. "Eu sabia que iam fechar por causa do túnel, mas aos peões nunca pensei. Assim, as pessoas só conseguem vir cá por um lado [pelas ruas Fernandes Tomás e Sá da Bandeira]", diz José Rodrigues, proprietário da Confeitaria do Bolhão. "Cheguei aqui e tinha a rua tapada. Estou isolado, ainda para mais num primeiro piso", comenta Manuel Cardoso.Apesar de esta ser uma situação temporária, os empresários temem pelo futuro dos negócios."Eu tenho uma casa com muitos funcionários e eles estão preocupados. Até agora funcionava normalmente e, agora, só entra meia dúzia de clientes", lamentou José Rodrigues.Contactada pelo, a Câmara do Porto garante compensações para os comerciantes. "Estes são constrangimentos necessários devido à obra e sabemos do seu impacto.Como tal, vamos avaliar cada caso e atribuir uma compensação financeira, que será negociada com os comerciantes", garante fonte oficial da autarquia.A circulação pedonal permanecerá cortada na rua Formosa durante 150 dias para a colocação de estacas de contenção das fachadas.A construção do túnel prolonga-se por 365 dias.