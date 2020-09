Contentor do lixo à porta de casa prejudica menino doente

A mãe de um menino de seis anos, portador de uma doença rara, está há duas semanas a contestar a colocação de um contentor do lixo a escassos três metros da janela do apartamento onde vivem, em Lamaçães, Braga. O cheiro nauseabundo e o ruído provocado pela deposição dos resíduos está a perturbar a qualidade de vida da criança. Elsa Vinha recusa-se a aceitar a colocação do contentor de resíduos urbanos à porta de casa."Este contentor esteva colocado durante dois anos a dez metros deste local e, não se sabe muito bem porquê, foi mudado para este local no dia 25 de agosto. O cheiro dentro da minha casa é insuportável e tem piorado muito a saúde do meu filho", queixa-se a moradora, que além de ter contactado já diversas entidades - como a Agere e a Autoridade Local de Saúde - tem em marcha um abaixo-assinado a exigir a retirada do equipamento."Os moradores estão todos contra o contentor aqui, por um lado, porque está mesmo em frente à porta, mas principalmente porque foi mudado de sítio sem nenhuma razão aparente ou explicação", atira Elsa Vinha. A moradora reuniu ontem com responsáveis da Agere - Empresa de Resíduos de Braga - mas não recebeu garantias de que o contentor será retirado. Ao Correio da Manhã, a Agere não deu qualquer resposta.Elsa Vinha, que vive na casa há dez anos, refere que o filho, que sofre de perturbações do sono, tem passado mal as noites. "Dorme com um aparelho que regista todos os despertares noturnos e nas duas últimas semanas o Francisco tem acordado várias vezes e isso reflete-se na saúde dele, que é muito frágil", remata.