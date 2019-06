Cortejos e corridas regressam para festas de 5 estrelas em Braga

Cortejos, corridas e muita música. Estão a chegar os dias de festa mais aguardados em Braga. O S. João 2019 tem cabeças de cartaz como Agir, Toy e Anselmo Ralph, mas há muito mais para ver, apreciar, ou mesmo participar.Há, por exemplo, mais uma edição da Black Pig Race - que é como quem diz, em inglês, a Corrida do Porco Preto -, um resgate de um evento secular, prova cheia de obstáculos que passará pela cidade, com uma sandes de porco incluída. Isto tudo no dia 15, o segundo dia do programa depois de, a 14, ter lugar o Faça-se Luz, ou seja, liga-se a iluminação das festividades.A partir daí, é um arraial. Ou vários. Há cortejos para todos os gostos: gigantones e cabeçudos saem à rua ainda na noite do próximo sábado; o etnográfico ocorre na tarde do domingo seguinte, pelas 16h30; o cortejo histórico arranca no dia 21; o da mordomia e o das rusgas na manhã e na noite de 23, respetivamente, e o chamado cortejo sanjoanino na manhã de 24.Ainda no campo da diversão, há os muito esperados concertos de Toy (19, quarta-feira), Agir (madrugada de 24) e Anselmo Ralph - na noite desse mesmo dia de S. João. Entre os tradicionais espetáculos de fogo de artifício, há espaço para os barulhos dos bombos e outras performances populares.Prevê-se muito de profano, mas a organização não esquece o caráter religioso das sanjoaninas - que até receberam, este ano, uma avaliação de 5 estrelas numa consulta popular recolhida por uma empresa -, que têm a Soleníssima Procissão às 18h00 de 24 de junho.