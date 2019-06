Costa Gomes já marcou reunião com vereadores em sua casa

Reuniões ao domicílio. Miguel Costa Gomes pediu uma aclaração ao Tribunal de Instrução Criminal (TIC) do Porto em específico sobre a medida de coação de restrição de contactos com funcionários da câmara. Segundo o advogado Nuno Cerejeira Namora, a resposta de que tal se refere a "assalariado, trabalhador e empregado" permite o cumprimento normal de agenda da parte do autarca barcelense.Aliás, Miguel Costa Gomes, em prisão domiciliária, fez cessar a sua substituição e agendou uma reunião para esta quinta-feira, na sua habitação, com os vereadores. "Pode efetuar contactos com os vereadores da Câmara, deputados da Assembleia Municipal, membros do Gabinete de Apoio Pessoal, presidentes das Juntas de Freguesia e membros e dirigentes das empresas locais", assegura Cerejeira Namora. A reunião desta quinta-feira deverá servir para concertar o modelo de funcionamento do Executivo. "O presidente da Câmara pode despachar a partir de casa", acrescentou o advogado.Outro detalhe é, ainda segundo a defesa de Costa Gomes, o facto de o genro do edil poder regressar à casa do autarca, onde reside. Isto porque é adjunto da vice-presidente e deixou o domicílio por dúvidas sobre a proibição de contactos.Na Operação Teia, além de Costa Gomes, são ainda arguidos o entretanto demissionário presidente da Câmara de Santo Tirso, Joaquim Couto, que ficou em liberdade mediante caução, e a mulher, Manuela Couto, também em domiciliária. Laranja Pontes, ex-presidente do IPO, também saiu sob pagamento de caução. Em causa, alegados favorecimentos à empresa de Manuela Couto.