Costa Vicentina combate caravanismo selvagem

O combate ao campismo e caravanismo selvagens vai ser reforçado na Costa Vicentina. Foram definidos planos de ação para impedir o acesso dos autocaravanistas a locais sensíveis e têm vindo a ser realizadas ações de fiscalização. Só numa operação desenvolvida pelo Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e pela GNR, no dia 18 do mês passado, foram levantados 190 autos de contraordenação.Os planos de ação, elaborados em articulação com as autarquias de Aljezur e Vila do Bispo, preconizam várias medidas, como a "sinalização, ações de sensibilização dos autocaravanista e o balizamento dos locais indevidamente utilizados, incluindo o recurso a pórticos limitadores do acesso", revela o Ministério do Ambiente e da Transição Energética, numa resposta a questões colocadas pelo Grupo Parlamentar do PCP, a que oteve acesso.O Governo explica que existe ainda o objetivo de "identificar locais adequados para instalação de áreas de serviço para autocaravanas". Refira-se que atualmente existem dois parques de campismo e caravanismo que aceitam autocaravanas no concelho de Vila do Bispo e apenas um em Aljezur.Ao, o presidente da autarquia aljezurense, José Gonçalves, reconhece que a situação atual representa "um problema", mas realça que é necessário "criar condições para receber este tipo de turismo". O autarca lamenta que projetos de privados para a instalação de áreas de serviço não tenham avançado devido às regras restritivas existentes - grande do concelho integra o Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.