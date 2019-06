Cremação no cemitério de Faro a partir de 2020

O primeiro crematório do Algarve deve começar a funcionar, no cemitério de Faro, no início do verão de 2020. Isto se forem cumpridos os prazos estabelecidos, após a assinatura do contrato de concessão e construção, entre a autarquia e a Servilusa.A empresa tem agora 70 dias para apresentar o projeto de execução. Depois, há um período de um mês, para a aprovação, e a obra tem um período de 10 meses para ser concretizada.É "o termo de um longo processo que tramitava já desde 2011", refere a Câmara de Faro, com Rogério Bacalhau, presidente da autarquia, a destacar que o Algarve "carecia efetivamente de um serviço desta natureza já há muitos anos".O projeto inicial para a construção de um crematório em Faro data já de 2009. Dois anos depois, a câmara lançou o primeiro concurso para a obra, mas a empresa que o venceu acabou por desistir da construção. O projeto previa a instalação de dois fornos de cremação e acabou por ser considerado muito dispendioso.Este contrato foi resolvido em 2016, com a empresa a indemnizar o município em pouco mais de 300 mil euros. Ainda nesse ano foi aberto novo concurso, que previa apenas um forno de cremação. Mas o resultado viria a ser impugnado, pela Servilusa, que ficou em segundo lugar.Em novembro do ano passado, o tribunal deu razão à empresa que, na semana passada, assinou contrato com a câmara para a construção.Albufeira também anunciou a construção de um crematório, em 2017, mas a estrutura não está em funcionamento. Atualmente, o crematório mais próximo da região é em Ferreira do Alentejo.