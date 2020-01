Criação de mais viveiros para fins agrícolas está em consulta

98,7 hectares disponíveis

Tal como o CM já noticiou, segundo o Plano para Aquicultura em Águas de Transição foram identificados na região do Algarve 98,7 hectares disponíveis para a instalação de viveiros, dos quais 76 hectares se localizam na ria Formosa.



Explorações existentes

Atualmente, a ria Formosa é a zona algarvia com uma maior área ocupada por explorações aquícolas (mais de 400 hectares), sendo seguida pela ria de Alvor (quase 80 hectares), estuário do rio Guadiana (33 hectares) e Arade (21 hectares).

A Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos (DGRM) está a avaliar a criação de novos viveiros para fins aquícolas na ribeira de Aljezur, ria de Alvor, estuário do Arade, ria Formosa e estuário do Guadiana. As áreas constam na 2.ª versão do Plano para a Aquicultura em Águas de Transição, que está em consulta pública até 5 de fevereiro.As áreas com maior potencial, segundo a proposta consultada pelo CM, estão na ria Formosa e estuário do Guadiana. Segundo a DGRM, o plano tem como objetivo identificar o potencial da "utilização das águas de transição para fins aquícolas", com vista ao "aumento da área destinada à produção aquícola".Por outro lado, pretende "a ordenação do espaço, prevenindo e minimizando conflitos entre usos e atividades concorrentes", garantindo a "transparência na atribuição dos Título de Atividade Aquícola".