Crianças juntam-se para retirar plásticos da praia em Faro

Jovens do Clube de Surf local queixam-se de muito lixo quando praticam desporto.

Por Rafael Duarte | 11:02

Uma ação de limpeza na praia da ilha de Faro juntou, ontem à tarde, cerca de 70 crianças. Os voluntários do Clube de Surf de Faro não pensaram duas vezes na hora de ajudar e aceitaram o desafio proposto pelo projeto ‘TransforMAR’.



"Achamos que é importante para ligar ainda mais a recolha de resíduos ao desporto" assumiu, ao CM, Manuel Mestre, presidente do clube. Ainda para mais porque os jovens encontram muito lixo quando praticam desporto e muito deve-se "incrivelmente aos jovens, que quando estão de férias vêm acampar para a praia e deixam imenso lixo", lamenta Manuel Mestre.



Um dos parceiros do projeto é a Associação Bandeira Azul da Europa que vê com bons olhos estas iniciativas.



"Temos noção que se queremos fazer educação ambiental temos que fazer junto das crianças porque são elas que vão dar o exemplo aos pais", disse Márcia Vieira. De facto, podem ser pequenos mas são eles que dão o exemplo na hora de deixar a praia limpa.



A pequena Eva lembrou que "há sempre um caixote do lixo nas praias" e que não entende "porque é que as pessoas não andam até ele?". Uma pergunta que tem resposta dos mais velhos que "vão aderindo a este projeto, tal como as câmaras", contou Márcia Vieira.



Todo o plástico recolhido é colocado num depósito próprio - o plasticódromo - e é transformado em equipamentos de atividade física que vão ser colocados nas praias em questão. O projeto ‘TransforMAR’ já recolheu mais de 30 mil unidades de plástico, mas espera-se que este número aumente porque a iniciativa vai continuar a percorrer praias de norte a sul do País.